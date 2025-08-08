The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en Alligator Alcatraz en Florida

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 8 ago (EFE).- Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes) en Florida, Estados Unidos, a la espera de ser deportados, según informó este viernes el Gobierno de Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que la cifra fue entregada por las autoridades estadounidenses a diplomáticos del país centroamericano en Miami, cuando visitaron el centro, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a 37 connacionales.

«Los guatemaltecos con los que se conversó indicaron que llevan pocos días en el centro de detención y que han podido comunicarse con familiares y abogados. La mayoría de ellos fueron detenidos por su situación migratoria irregular», puntualizó la Cancillería.

Alligator Alcatraz, inaugurado hace poco más de un mes, fue construido en una sola semana en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes «en jaulas» tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2.000 personas que se elevaría a 4.000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

Cada año, miles de guatemaltecos dejan el país centroamericano para emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la pobreza y violencia que azotan Guatemala.

Según cálculos de la Cancillería, hay alrededor de tres millones de guatemaltecos en Estados Unidos, la mayoría de manera irregular. EFE

jcm/gf/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR