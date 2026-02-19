Al menos 27 muertos por combates entre comunidades en Sudán del Sur

Yuba, 19 feb (EFE).- Al menos 27 personas murieron este jueves en un nuevo enfrentamiento entre clanes en Sudán del Sur, que además dejó varias aldeas incendiadas y decenas de familias desplazadas en el condado de Terekeka, dentro del estado sureño de Ecuatoria Central, informaron las autoridades locales.

El vicegobernador de Ecuatoria Central, Paulino Lukudu Obede, aseguró que los residentes desplazados a raíz de estos hechos huyeron a zonas cercanas, donde las autoridades «están coordinado ayuda de emergencia» que incluye alimentos y refugio temporal.

Obede afirmó que el enfrentamiento «tomó por sorpresa» a las autoridades, que quedaron «conmocionadas» por el nivel de destrucción con el que se encontraron.

Según dijo, las fuerzas de seguridad estatales y locales intervinieron para calmar las tensiones y aún siguen desplegadas en el condado, acompañadas de refuerzos, para evitar nuevos choques.

La violencia entre comunidades es uno reto de seguridad persistente en Sudán del Sur, en especial entre las distintas comunidades pastorales de las áreas rurales del país.

Las disputas, casi siempre relacionadas con la propiedad de las tierras de pastoreo, los puntos de agua o el robo de ganado, se ven agravadas por la amplia disponibilidad de armas cortas y por un amplio historial local de ciclos de ataques y venganzas .

El estado de Ecuatoria Central, que alberga la capital sursudanesa de Yuba, es escenario del recrudecimiento periódico de este tipo de conflictos durante las migraciones estacionales del ganado o los periodos de sequía.

Los analistas consultados por EFE afirmaron que la debilidad de las instituciones en el ámbito local y la limitada presencia de fuerzas de seguridad en las zonas rurales, contribuyen al aumento de la mortalidad de estos choques.

La violencia localizada entre comunidades sigue socavando la estabilidad de Sudán del Sur y complicando la construcción nacional del país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011

A los conflictos entre comunidades a nivel local, se suma también la lucha por el poder político en la que se encuentran inmersos el Gobierno y las milicias armadas de la oposición, con especial intensidad desde marzo de 2025 y en alarmante aumento desde principios de 2026. EFE

