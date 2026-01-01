Al menos 28 heridos en Pakistán por disparos al aire en las celebraciones de Año Nuevo

Islamabad, 1 ene (EFE).- Al menos 28 personas resultaron heridas este jueves por disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán.

Muhammed Sajid, portavoz del servicio de rescate Edhi, informó a EFE este jueves de que 16 personas fueron trasladadas al Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC), seis al Hospital Abbasi Shaheed, cuatro al Hospital Civil, una al Hospital Nacional Liaquat y una niña de 11 años al Hospital del Gobierno de Sindh.

“En total, 28 personas fueron llevadas a hospitales de la ciudad tras sufrir heridas por balas perdidas”, indicó el portavoz, quien agregó que “la víctima más joven tenía 11 años”.

El funcionario señaló que no se produjeron fallecidos y que ninguno de los heridos se encontraba en estado crítico.

Pakistán reforzó la seguridad con motivo del Año Nuevo para evitar cualquier situación de desorden.

El Año Nuevo no se celebra a nivel gubernamental en la nación, pero la gente sale antes de la medianoche al iniciar el nuevo año, efectúa disparos al aire y hace sonar cornetas de plástico conocidas como “bajas”, a pesar de que están prohibidas. También se lanzan fuegos artificiales en edificios o parques principales de las grandes ciudades.

En Karachi, se desplegaron 7.204 policías y efectivos para prevenir incidentes, según un comunicado de la policía de la ciudad emitido el miércoles.

La policía de la provincia paquistaní de Sindh (a la que pertenece Karachi) instó a los ciudadanos a abstenerse de disparar al aire, de cometer actos vandálicos y de hacer acrobacias con motos durante la víspera de Año Nuevo, y advirtió que se tomarían medidas legales estrictas contra quienes contravinieran esa norma.

Los disparos al aire son un fenómeno habitual en fechas como el Día de la Independencia y la víspera de Año Nuevo. El año pasado, 30 personas resultaron heridas por disparos al aire en Karachi, y la policía arrestó a más de 30 implicados en esta práctica, que estaba prohibida por la administración de la ciudad. EFE

