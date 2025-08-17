The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 29 heridos deja un terremoto de magnitud 5,8 en las islas Célebes de Indonesia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yakarta, 17 ago (EFE).- Al menos 29 personas resultaron heridas este domingo después de que un sismo de magnitud 5,8 sacudiera la provincia de Poso, en las islas Célebes del archpiélago indonesio, sin que se haya anunciado una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, detectó el movimiento telúrico a las 5.34 hora local (21.34 GMT del sábado) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

Abdul Muhari, funcionario de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), indicó -en un comunicado- que el temblor causó daños materiales y heridas a 29 personas.

«De ellas, trece han sido trasladadas al Hospital General Regional de Poso, y dos están en situación crítica», indicó el reporte.

El resto de las personas afectadas fueron trasladadas a otros centros hospitalarios. Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso, en el la parte central de las islas Célebes (Sulawasi en indonesio), donde conviven cristianos y musulmanes, los practicantes de la religión mayoritaria del país asiático.

Los terremotos en Indonesia son frecuentes, debido a que el país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 sismos, la mayoría de ellos moderados.

En septiembre de 2018, un terremoto y un tsunami en las Célebes se cobró la vida de más de 4.300 personas, en una de las mayores catástrofes recientes del país. EFE

sh-pav/jrg

(Video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR