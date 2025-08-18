The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 35 muertos en dos accidentes de tráfico en el sur de Mozambique

Maputo, 18 ago (EFE).- Al menos 35 personas murieron este lunes en dos accidentes de tráfico registrados en las provincias de Maputo y Gaza, en el sur de Mozambique, según informaron fuentes sanitarias a EFE.

El primer siniestro ocurrió en la Carretera Nacional N.º 1, en el distrito de Manhiça (Maputo), cuando un autobús que viajaba desde la provincia de Gaza hacia la ciudad de Maputo se salió de la carretera y cayó desde un puente al agua.

“Unos minutos antes de las 6.00 horas (4.00 GMT), un vehículo con 27 pasajeros se estrelló contra el puente y cayó al agua. Cinco personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Xinavane, una de las cuales falleció en el camino”, declaró a EFE el director clínico de ese centro de salud, José Cuco.

Cuco informó que se recuperaron 22 cadáveres dentro del autobús —18 adultos y 4 niños— mientras que un adulto y tres menores lograron sobrevivir y permanecen hospitalizados.

Casi de manera simultánea, otro accidente ocurrió también en la Carretera Nacional N.º 1, esta vez en el distrito de Chongoene, en Gaza, cuando un autobús colisionó con un camión al intentar adelantarlo.

“Recibimos once cadáveres y seis heridos. Dos de ellos presentan traumatismos craneoencefálicos graves y se encuentran ingresados en cuidados intensivos”, indicó a EFE el director del Hospital Provincial de Xai-Xai, Moisés Honwana.

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte en Mozambique. De acuerdo a datos gubernamentales, en 2024 se registraron 825 fallecidos en 687 siniestros viales en las carreteras de todo el país. EFE

