Al menos 36 muertos en una estampida en India

Al menos 36 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, informó el ministro jefe del estado de Tamil Nadu, M.K. Stalin.

«Me entristece profundamente saber que hasta ahora 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, han muerto», indicó en la red social X M.K. Stalin, ministro jefe de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente. 

Previamente, el legislador V. Senthilbalaji había comunicado un balance de 31 fallecidos y 58 heridos, que fueron trasladados al hospital.

Vijay, conocido únicamente por su nombre de pila, había tomado la palabra ante la multitud cuando estalló el caos en el mitin, obligándole a interrumpir su discurso.

Según el diario The Hindustan Times, la estampida se produjo porque una parte de la muchedumbre, ansiosa por ver a Vijay, se abalanzó hacia las barreras.  

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el suceso de «profundamente triste» en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas, difundido en redes sociales. 

Episodios como este son frecuentes en India, en eventos masivos como fiestas religiosas, a menudo mal gestionados y con lagunas en temas de seguridad.

El pasado enero, 30 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela.

Y en julio del pasado año, 121 murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.

