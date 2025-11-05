Al menos 40 muertos en choques intercomunitarios entre pastores y agricultores en Chad

2 minutos

Yamena, 5 nov (EFE).- Al menos cuarenta personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios entre pastores y agricultores en el oeste de Chad, en la provincia de Hadjer-Lamis, en un nuevo episodio de violencia por acceso a la tierra y el agua, confirmaron a EFE este miércoles las autoridades locales.

Según detalló a EFE Nahim Hassan, jefe del cantón de la aldea de Goury, los choques estallaron este martes en esa localidad y se alargaron hasta este miércoles, provocando también cerca de treinta heridos.

«El incidente empezó cuando un grupo de agricultores, enfurecidos por la destrucción de sus cultivos, mataron a dos pastores que arreaban el ganado. En respuesta, los pastores se reagruparon y atacaron a los agricultores», relató a EFE por teléfono Hassan.

«La violencia se cobró la vida de 17 personas ayer, seguidas de 23 muertos y 27 heridos hoy. Las autoridades locales acudieron al lugar para intentar desarmar a los combatientes y restablecer el orden», añadió el jefe.

Con el objetivo de evitar mayores pérdidas humanas, dijo Hassan, las escuelas de Goury han permanecido cerradas durante tres días.

Los enfrentamientos son un nuevo ejemplo de la fragilidad de la convivencia entre pastores y agricultores en varias zonas de Chad, donde la disputa por tierras de cultivo y pastizales se ha intensificado en los últimos años.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia -pastoreo en movimiento-, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

Además, desde hace más de un año, el este del país se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en ese país en abril de 2023. EFE

lbg/pa/jgb