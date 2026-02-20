Al menos 5 millones de árboles cayeron en concejo portugués de Leiria por los temporales

Lisboa, 20 feb (EFE).- Al menos cinco millones de árboles cayeron o resultaron partidos por la mitad en el concejo de Leiria, en la región Centro de Portugal, a causa de los temporales de las últimas semanas que azotaron este país y España, dijo este viernes a EFE el alcalde Gonçalo Lopes.

«Tuvimos daños importantes en las viviendas pero hay un tipo de daños de los que todavía no se había hablado que tienen que ver con la devastación de los bosques de nuestro concejo», declaró el edil de Leiria.

Solo en la ciudad de Leiria cayeron 3.000 de los 5.000 árboles que hay en la localidad por el paso del temporal Kristin, el pasado 28 de enero, y el resto de tempestades que le sucedieron.

Han logrado hacer estos cálculos gracias a las imágenes que han obtenido a través de drones y, en el caso de la urbe de Leiria, el Ayuntamiento ha contratado a la Universidad de Oporto para elaborar un plan de reforestación de la localidad.

Lopes indicó que la pérdida de la masa arbórea en el concejo, que abarca 565 kilómetros cuadrados, representa un riesgo medioambiental, ya que los árboles hacían de «cortina» frente a los vientos, en un país propenso a los incendios forestales, así como pérdidas económicas, que todavía están calculando.

«Muchos árboles que cayeron eran pinos y ahora tememos que la replantación se haga otra vez con especies que no sean la mejor opción para el futuro», reflexionó el responsable político, quien subrayó que la recuperación puede llevar décadas, porque en algunas aldeas había árboles con más de cincuenta años de existencia.

Respecto al panorama general del concejo, Lopes apuntó que ahora están en una fase más humanitaria y rápida para reponer el funcionamiento de los servicios básicos y ser operativos, para luego pasar a otra etapa de mejora de las infraestructuras con sistemas más «persistentes» y una última para lanzar nuevos proyectos que hagan el territorio «resiliente».

Actualmente, todavía hay una treintena de personas fuera de sus casas, alojadas en instalaciones municipales, a las que se suman «muchas» que están en las viviendas de familiares o amigos.

La prioridad es que esas personas puedan volver a sus hogares lo antes posible.

También, hay muchos inmuebles que sufrieron daños que ahora hay que reparar: «Tenemos 51.000 viviendas en Leiria y estamos convencidos de que la mitad tuvieron destrozos por la tempestad Kristin, sobre todo, las más antiguas, las más rurales, que están rodeadas de bosques, tuvieron un fuerte impacto en sus tejados», precisó Lopes.

Por ello, en los primeros momentos se distribuyeron lonas de plástico para tapar las grietas en tejados y ahora, en las próximas semanas, se va a proceder a su reparación, aprovechando el buen tiempo y la disponibilidad de mano de obra.

En ese sentido, el Ayuntamiento ha creado «un almacén solidario de tejas», donde se han repartido unas 300.000 tejas entre los más necesitados.

El suministro de agua funciona ya con normalidad, pero en el caso de la electricidad calculan que hay unos 3.000 usuarios todavía sin corriente desde hace tres semanas. EFE

