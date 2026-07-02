Al menos 59 muertos por inundaciones en Costa de Marfil desde mayo

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Al menos 59 personas murieron en inundaciones en Costa de Marfil desde el inicio de la temporada de lluvias a mediados de mayo, que este año es «especialmente abundante», anunció este miércoles el portavoz del gobierno, Amadou Coulibaly.

Las lluvias torrenciales seguidas de inundaciones devastadoras son recurrentes en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, donde viven más de 6 de los 30 millones de habitantes del país.

Las construcciones precarias en zonas pobres e inundables son numerosas en esta metrópolis, que no deja de crecer.

Durante el consejo de ministros el vocero lamentó un «balance especialmente elevado de 59 fallecidos este año», cuando apenas comienza la temporada de lluvias.

El lunes fue un día especialmente lluvioso, sobre todo en Abiyán.

El gobierno lleva años realizando operaciones de desalojo y demolición, conocidas como «desalojos forzosos», en zonas inundables con el objetivo de restaurar el «orden urbano».

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