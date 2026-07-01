Al menos 59 personas murieron por las inundaciones en Costa de Marfil

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Nairobi, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Costa de Marfil informó este miércoles de que 59 personas fallecieron este año debido a las lluvias que azotan la región de África Occidental y que han provocado inundaciones.

“El Consejo lamenta la cifra excepcionalmente alta de 59 fallecidos este año; y apenas estamos al comienzo de la temporada de lluvias”, dijo el portavoz del Ejecutivo marfileño, Amadou ​Coulibaly, tras finalizar la reunión del Consejo de Ministros.

El mayor número de víctimas mortales se registró en la comuna de Attécoubé, dentro de la capital económica de Abiyan, donde murieron unas 20 personas.

“Lamentablemente, los residentes han regresado a las zonas de las que habían sido desplazados. El gobierno lamenta profundamente la pérdida de vidas y ofrece sus condolencias a las familias de los fallecidos, deseando una pronta recuperación a los heridos”, añadió el vocero.

El Gobierno instó a la población a respetar las medidas de seguridad implementadas, especialmente en lo que respecta a abandonar las zonas identificadas como de riesgo.

La vecina Ghana también ha sido afectada por las tormentas que generaron crecidas en la capital de Acra y hasta el momento las autoridades indicaron que doce murieron y los servicios de emergencia debieron rescatar a unas 479 personas.

En 2015, Acra sufrió inundaciones similares que provocaron la explosión de una gasolinera y dejaron un saldo de 150 muertos. EFE

aam/rf