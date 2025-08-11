The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 68 gazatíes murieron el domingo, 29 de ellos buscando comida, según Sanidad

Jerusalén, 11 ago (EFE).- Al menos 68 gazatíes murieron el domingo a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, incluidas 29 personas que fallecieron mientras buscaban alimentos en los puntos de ayuda humanitaria, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí.

Según el informe del Ministerio -que recoge cifras correspondientes al día anterior-, en total llegaron 69 muertos a los hospitales de la Franja, uno de ellos un cadáver recuperado de los escombros y que murió con anterioridad.

Los datos de Sanidad de la jornada del domingo elevan a 61.499 el número de gazatíes muertos y a 153.575 los heridos desde que comenzó la ofensiva israelí contra la devastada Franja hace casi dos años.

El Ministerio también alertó sobre el aumento de muertes por hambruna en las últimas semanas, que ya ascienden a 222, de las cuales 101 corresponden a niños.

Sanidad denuncia de forma reiterada las dificultades para atender a la población herida, ya sea por los bombardeos o por disparos mientras intentan obtener ayuda cerca de los puntos humanitarios.

Entre las causas el ministerio señala la escasez de combustible, la limitada capacidad para reparar ambulancias y la falta de maquinaria pesada para rescatar a las víctimas atrapadas bajo los escombros. EFE

