Al menos 89 fallecidos en Gaza el lunes, 31 de ellos buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 12 ago (EFE). Al menos 89 personas murieron este lunes en la Franja de Gaza, 31 de ellos mientras buscaban ayuda humanitaria, según informó este martes el Ministerio de Sanidad gazatí en su reporte diario.

El informe de Sanidad, que refleja los datos del día anterior, eleva a 100 las víctimas mortales -11 recuperadas de los escombros en días previos- y 513 los heridos que llegaron a los hospitales del enclave el lunes.

Entre los fallecidos hay 31 personas que murieron mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria, si bien Sanidad no confirma si fallecidos cerca de los puntos de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o en las carreteras por donde circulan los camiones de ayuda, donde se suelen producir estas muertes.

Sanidad afirma que más del 75 % de los heridos del lunes, 388 de los 513, murieron cuando intentaban encontrar comida.

Las cifras oficiales del Ministerio gazatí, que forma parte del Gobierno de Hamás en la Franja, sitúan en 61.599 el número total de muertos en el enclave y en 154.088 el de heridos desde que Israel lanzó su ofensiva hace casi dos años.

Además de las víctimas por bombardeos o en la búsqueda de alimentos, Sanidad alerta del aumento de muertes por desnutrición y hambruna, que ya suman 227, incluidos 103 menores.

La OMS advirtió este martes que no se observa un incremento significativo en la entrada de ayuda humanitaria, pese a los anuncios de Israel sobre pausas en los combates para facilitar su acceso.

El organismo denunció que el sistema sanitario atraviesa una “situación catastrófica”, con el 52 % de los fármacos y el 68 % de los suministros agotados, lo que limita gravemente la capacidad de atención médica en el enclave. EFE

