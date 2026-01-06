Al menos cinco muertos en un choque armado por la minería de oro en el norte de Afganistán

2 minutos

Kabul, 6 ene (EFE).- Al menos cinco personas murieron y más de catorce resultaron heridas en un violento enfrentamiento entre residentes locales y una empresa minera contratada por el Gobierno de los talibanes en la provincia de Takhar, en el norte de Afganistán, informaron este martes a EFE líderes comunitarios y fuentes oficiales.

La disputa estalló en el distrito de Chah Ab, rico en yacimientos auríferos, cuando los habitantes de la zona se encararon con el personal de la compañía extractora, desatando un choque armado.

«Cuatro residentes locales, a cuyos funerales asistimos hoy, fueron martirizados (murieron), junto con un guardia de la empresa minera de oro, y más de 14 residentes resultaron heridos», detalló a EFE el líder local Haji Ghulam.

Homayoun Afghan, portavoz del Ministerio de Minas y Petróleo, explicó a EFE que se produjo «una confrontación entre los residentes locales y una empresa minera de oro contratada, que lamentablemente resultó en bajas humanas y daños financieros», aunque evitó dar cifras exactas de las víctimas.

El funcionario añadió que una delegación conjunta, encabezada por autoridades provinciales, ha sido enviada a la zona para investigar los hechos, prometiendo compartir detalles más adelante. La policía de Takhar también confirmó el despliegue de un equipo para verificar la magnitud del suceso.

El incidente es parte de las tensiones en el norte de Afganistán por el acceso y control de los recursos naturales. Desde su regreso al poder, los talibanes han impulsado la extracción minera como fuente de ingresos, lo que a menudo choca con las comunidades locales que reclaman derechos sobre la tierra o denuncian la explotación de sus recursos sin beneficios para la población. EFE

