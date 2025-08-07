Al menos cinco muertos y 24 heridos tras rotura de un puente colgante en el oeste de China

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 7 ago (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles tras la rotura de uno de los cables de un puente colgante en un área turística del oeste de China, lo que provocó la caída de varios visitantes a un río.

El incidente tuvo lugar a las 18:18 hora local (10:18 GMT) en el área escénica de Xiata, ubicada en el condado de Zhaosu, en la región autónoma de Xinjiang.

Según las autoridades locales, los heridos, entre ellos dos en estado grave, fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica y ya se encuentran fuera de peligro.

La rotura del cable provocó que el tablero del puente se inclinara, lo que ocasionó la caída al río de 29 personas.

Aunque el puente no se encuentra a gran altura sobre el nivel del agua, según muestran imágenes difundidas en redes sociales chinas, la corriente del río en ese tramo es fuerte, lo que podría haber contribuido a la gravedad del accidente.

El área turística permanece cerrada mientras las autoridades investigan las causas del suceso.

Xinjiang, en el oeste del país, es un destino popular entre los turistas nacionales por sus paisajes naturales. EFE

aa/rrt

