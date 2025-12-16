Al menos cinco soldados mueren en un ataque suicida atribuido a yihadistas en Nigeria

2 minutos

Lagos, 16 dic (EFE).- Al menos cinco soldados nigerianos murieron este domingo tras un ataque suicida, atribuido a yihadistas, contra una posición militar en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, según confirmaron este martes a EFE fuentes militares.

“Un suicida atacó nuestra posición en Pulka, cerca de la frontera con Camerún, el domingo. Perdimos cinco hombres en el incidente. Algunos de nuestros efectivos resultaron heridos», declaró a EFE un oficial del Ejército nigeriano, bajo condición de anonimato, sin dar más detalles.

También confirmó el ataque a EFE Mohammed Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), una milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región.

“Un suicida se inmoló entre un grupo de soldados el domingo y mató a cinco de ellos. Más de siete soldados también resultaron heridos y están siendo atendidos en un hospital”, explicó Goni.

“El atacante era un presunto yihadista. Han estado llevando a cabo este tipo de ataques cobardes contra nuestros valientes soldados y civiles inocentes”, añadió el líder de la CJTF.

Según Goni, se desconoce cómo el atacante logró penetrar la posición militar en el área de Firga, en Pulka, a unos 20 kilómetros de la frontera con Camerún.

De acuerdo a medios locales, el terrorista se hizo pasar por transeúnte y detonó la bomba cerca de los soldados en un puesto de control.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU. EFE

