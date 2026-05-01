Al menos cuatro muertos en el segundo accidente ferroviario en cuatro días en Indonesia

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Yakarta, 1 may (EFE).- Las autoridades de Indonesia informaron de que al menos cuatro personas murieron este viernes después de que un tren y un minibús colisionaran en la isla de Java –entre las más pobladas del mundo–, apenas cuatro días después de un letal accidente ferroviario cerca de Yakarta que se cobró la vida de 15 mujeres.

La colisión de este viernes, que dejó además dos heridos, se produjo a las 2.52 hora local (19.52 GMT del jueves) en condiciones de visibilidad reducida, debido a la niebla, informó el agente de tráfico Eko Ari Kisworo en un comunicado.

El minibús, que se dirigía hacia el norte de la provincia de Java Central, al este de Yakarta, transportaba a nueve personas cuando fue impactado por un tren que viajaba de oeste a este.

«Debido a la fuerza del impacto, el coche salió despedido unos 20 metros, chocó contra un poste de la red de telecomunicaciones y luego cayó en los arrozales situados al sur de las vías», añadió Kisworo, citado por la agencia de noticias local Antara.

El accidente se produce apenas cuatro días después de que dos trenes comerciales colisionaran en una estación ubicada a 20 kilómetros de Yakarta, lo que se cobró la vida de 15 mujeres que viajaban en un vagón reservado para ellas como parte de una iniciativa contra el acoso en el transporte público implantada en Indonesia hace más de una década.

Dicha colisión, que además dejó heridas a unas 90 personas, tuvo lugar la noche del lunes cuando un tren de cercanías procedente de Yakarta -en la parte trasera del cual se encontraba el vagón femenino- fue golpeado por detrás por un tren de larga distancia, después de tener que parar al toparse con un taxi que por motivos desconocidos acabó en mitad de la vía, según la compañía ferroviaria estatal KAI.

Indonesia, archipiélago en vías de desarrollo de más de 17.000 islas y la principal economía del Sudeste Asiático, ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario y en 2023 inauguró su primer tren de alta velocidad entre Yakarta y Bandung (150 kilómetros). EFE

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