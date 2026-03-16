Al menos diez pacientes mueren tras un incendio en una UCI de un hospital de la India

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Nueva Delhi, 16 mar (EFE).- Al menos diez pacientes murieron y once trabajadores del sector sanitario resultaron heridos este lunes a causa de un incendio registrado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Odisha, en el este de la India, según informaron las autoridades locales.

«Un total de diez pacientes han muerto en el incidente», declaró el ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, a la agencia PTI.

El ministro añadió que once trabajadores del hospital sufrieron quemaduras mientras rescataban a los pacientes y detalló que el fuego comenzó la madrugada de este lunes.

Aunque aún se desconocen las causas definitivas del incendio, el Gobierno señaló que probablemente se originó por un cortocircuito en la unidad de cuidados intensivos de traumatología del Hospital y Facultad de Medicina SCB.

Las autoridades informaron que había 23 pacientes ingresados en la UCI de traumatología y en un área adyacente. El ministro principal precisó que siete de ellos murieron durante el incendio, mientras que los tres restantes fallecieron por quemaduras o asfixia en el proceso de evacuación

Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que transmitió sus «condolencias a quienes han perdido a sus familiares» y pidió por la recuperación de los heridos.

Incendios, derrumbes y otro tipo de accidentes son habituales en la India, donde las infraestructuras sanitarias no cuentan siempre con las mejores condiciones iniciales de construcción ni de mantenimiento.

En marzo de 2024, al menos diez bebés perdieron la vida y otros 16 resultaron heridos a causa de otro incendio registrado en un hospital del norte de la India. EFE

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