Al menos dos civiles mueren por ataques ucranianos en regiones fronterizas rusas

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Moscú, 3 jul (EFE).- Dos civiles rusos murieron hoy por ataques de misiles y drones de corto alcance ucranianos en las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, según informaron las autoridades locales.

«Bélgorod y el distrito de Bélgorod fueron atacados por misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A consecuencia del impacto de un proyectil murió una civil. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados», indicó en MAX el servicio de prensa del Gobierno regional.

A consecuencia del ataque sufrió daños una instalación de la infraestructura crítica, en la que se desató un incendio.

«Han sido gravemente dañadas instalaciones energéticas. En varios municipios se observan interrupciones del servicio eléctrico y abastecimiento de agua», añadieron las autoridades.

Según el gobernador en funciones de Bélgorod, Alexandr Shuváyev, otra mujer «resultó herida, recibe toda la atención necesaria».

El gobernador indicó que antes del fin de la jornada se restablecerá por completo el servicio eléctrico y de suministro de agua potable.

La también fronteriza región de Briansk fue víctima de ataques de drones de corto alcance, según informó en Telegram el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

«A consecuencia del ataque de un dron kamikaze en la localidad de Boshchovo del distrito Pogarski murió un hombre», indicó.

Además, en la localidad de Churóvichi del distrito Klímovski otro dron kamikaze atacó un automóvil, hiriendo al conductor, mientras que en Súzemka una mujer resultó herida tras el ataque de un dron contra el vehículo en el que viajaba.

Durante la noche las defensas antiaéreas rusas «interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija» sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, un ataque significativamente menor que el de la víspera. EFE

mos/ah