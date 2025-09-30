Al menos dos escoltas heridos deja un atentado contra un exconcejal en el este de Colombia

2 minutos

Bogotá, 30 sep (EFE).- Al menos dos escoltas resultaron «gravemente heridos» en un atentado contra Luis Evelio Ascanio Naranjo, exconcejal del municipio colombiano de Saravena, que fue perpetrado en esa localidad del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

El partido de derecha Centro Democrático, del que hace parte el político, señaló que Naranjo, que ha sido «declarado objetivo militar» por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue «víctima de una emboscada armada».

«Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos», agregó el partido, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El comandante de Policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita, detalló que el exconcejal fue atacado cuando estaba entregando un mercado a una familia de Saravena.

«Según la víctima, el ataque fue ejecutado por 10 hombres que portaban chalecos y fusiles», agregó el oficial.

Frente a lo ocurrido, el Centro Democrático exigió a las autoridades «garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza».

También solicitó «atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias», así como «adoptar medidas contundentes para proteger a la población de Arauca, que lleva años sufriendo la violencia y el asedio del ELN».

«El terrorismo no puede ser tolerado ni legitimado bajo ninguna circunstancia. Desde el Centro Democrático expresamos toda nuestra solidaridad con el exconcejal Naranjo, con sus escoltas heridos y con la comunidad araucana que sigue resistiendo frente a la violencia que quiere imponer a sangre y fuego el ELN», resaltó el partido.

Colombia vive un clima de alta tensión por la violencia política, tras el asesinato del senador y también precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto a causa de las heridas sufridas en un atentado el 7 de junio en Bogotá. EFE

jga/pc/rrt