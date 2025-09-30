The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Al menos dos escoltas heridos deja un atentado contra un exconcejal en el este de Colombia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 30 sep (EFE).- Al menos dos escoltas resultaron «gravemente heridos» en un atentado contra Luis Evelio Ascanio Naranjo, exconcejal del municipio colombiano de Saravena, que fue perpetrado en esa localidad del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

El partido de derecha Centro Democrático, del que hace parte el político, señaló que Naranjo, que ha sido «declarado objetivo militar» por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue «víctima de una emboscada armada».

«Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos», agregó el partido, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El comandante de Policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita, detalló que el exconcejal fue atacado cuando estaba entregando un mercado a una familia de Saravena.

«Según la víctima, el ataque fue ejecutado por 10 hombres que portaban chalecos y fusiles», agregó el oficial.

Frente a lo ocurrido, el Centro Democrático exigió a las autoridades «garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza».

También solicitó «atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias», así como «adoptar medidas contundentes para proteger a la población de Arauca, que lleva años sufriendo la violencia y el asedio del ELN».

«El terrorismo no puede ser tolerado ni legitimado bajo ninguna circunstancia. Desde el Centro Democrático expresamos toda nuestra solidaridad con el exconcejal Naranjo, con sus escoltas heridos y con la comunidad araucana que sigue resistiendo frente a la violencia que quiere imponer a sangre y fuego el ELN», resaltó el partido.

Colombia vive un clima de alta tensión por la violencia política, tras el asesinato del senador y también precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto a causa de las heridas sufridas en un atentado el 7 de junio en Bogotá. EFE

jga/pc/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR