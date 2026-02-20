Al menos dos fallecidos por lluvias intensas e inundaciones en Perú

Lima, 20 feb (EFE).- Al menos dos personas han fallecido por las intensas lluvias caídas en las últimas horas en distintas partes del país que han provocado aluviones e inundaciones por desborde de ríos y de barrancos secos, conocidas como torrenteras.

Las dos víctimas mortales se han registrado en la sureña región andina de Arequipa, la más afectada hasta el momento por estos eventos climatológicos, de acuerdo con los reportes publicados por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Los fallecidos se encontraban en los municipios de Cayma y Uchumayo, ambos pertenecientes a Arequipa.

Desde el jueves tienen lugar en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes lluvias intensas, acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, lo que ha derivado en aluviones con fuertes corrientes de agua que han inundado casas y arrastrado automóviles.

Los aluviones causados por la cantidad de agua descargada también han ocasionado el corte de la Carretera Panamericana Sur, la principal vía de transporte de la costa peruana, a la altura del municipio de Ocucaje, perteneciente a la región de Ica.

En la capital Lima, un personal de emergencias ha sido arrastrado por la corriente al intentar rescatar un perro que se había visto sorprendido por la crecida del caudal del Rímac, el río que cruza la capital peruana y que abastece a sus 11 millones de habitantes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú prevé precipitaciones (lluvia, granizo, nieve, aguanieve) en la sierra andina de moderada a fuerte intensidad acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se espera lluvia de fuerte intensidad, especialmente en los distritos alejados del litoral de la costa de Piura y Tumbes, regiones de la costa norte de Perú fronterizas con Ecuador. EFE

