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Al menos dos muertos en atropello en el centro de la ciudad alemana de Leipzig

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Berlín, 4 may (EFE).- Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung.

«Lamentablemente hay dos muertos», afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.

«No conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador», afirmó, aunque según informaciones de la cadena NTV el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico. EFE

cph/cae/lss

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