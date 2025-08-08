Al menos dos muertos en Grecia por vientos huracanados

Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en Grecia debido a vientos huracanados que bloquean parte del tráfico marino y atizan nuevos incendios.

En una playa de la isla griega de Milos, situada en el archipiélago de las Cicladas, las autoridades griegas recuperaron los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas que murieron ahogados, dijo a EFE una portavoz de la Guardia Costera.

La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos en la zona y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar en un intento de rescatarla pese al fuerte oleaje, informó el portal Newsit.

Un barco privado que se encontraba en la zona recuperó el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que un buzo recogió el cadáver de su marido, añadió la portavoz.

En esta isla turística, como en gran parte de Grecia, soplan este viernes vientos racheados que alcanzan los 80 kilómetros por hora, que han bloqueado el tráfico marino y atizan nuevos incendios.

Miles de turistas extranjeros y atenienses que quieren escapar de la capital por el fin de semana quedaron atrapados durante horas en el puerto de El Pireo, a las afueras de Atenas, sin poder embarcar hacia las islas del Egeo debido a una prohibición de navegación emitida por las autoridades.

Finalmente, hacia las 13.00 GMT pudieron zarpar los ferris más grandes con destino a las islas de Paros y Naxos.

En los últimos cuatro años, 357 personas han perdido la vida ahogadas en el mar en Grecia, de las que el 81 % eran mayores de 60 años, según datos del Organismo Nacional de Sanidad Pública (EODY).

Los fuertes vientos están alimentando este viernes incendios forestales en varias zonas del país. El que más preocupa a las autoridades es el declarado hoy a las afueras de Atenas, que ya ha obligado a la evacuación de dos pequeñas localidades de unos 50 habitantes permanentes, afirmó a EFE un portavoz de los bomberos.

El fuego se declaró entre las localidades de Drosiá y Jarvalo, situadas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas, y se propagó rápidamente hacia el sur atizado por fuertes vientos. Ambas localidades fueron evacuadas por precaución.

Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas.

Otros cientos de bomberos luchan contra las llamas también en la isla de Cefalonia (mar Jónico) y en varios frentes en las regiones de Argólida y Acaya, en la península del Peloponeso (sur), si bien muchos de estos fuegos están ya en remisión, añadió el portavoz. EFE

