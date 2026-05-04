Al menos dos muertos en un atropello en el centro de la ciudad alemana de Leipzig

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(Añade informaciones sobre el detenido)

Berlín, 4 may (EFE).- Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmaron el alcalde, Burkhard Jung, y la Policía.

«Lamentablemente hay dos muertos», afirmó Jung, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos, al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.

El alcalde se declaró «conmocionado» y expresó su solidaridad con las víctimas, ante un hecho que «ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender».

«No conocemos exactamente la motivación», declaró, aunque según informaciones de la cadena de televisión NTV y del tabloide Bild, el conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.

Según fuentes de la cadena de televisión, el detenido es de nacionalidad alemana y cuenta con antecedentes policiales.

Una portavoz de la Policía de Leipzig, Susanne Lübcke, no confirmó esta información y se limitó a decir que se trata de un varón y que fue detenido dentro de su vehículo, después de que hubiera frenado por sí mismo.

El director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, por su parte, declaró que, además de los muertos, hay dos personas heridas graves y otras 20 de menor consideración.

Por su parte, la Policía de Sajonia informó en sus redes sociales que el atropello se produjo en la céntrica calle Grimma.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:45 CET (14:45 GMT) en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la capital sajona y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de San Nicolás.

El vehículo, un VW Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria ante un bolardo metálico. EFE

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