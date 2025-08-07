Al menos dos muertos y 20 heridos por la explosión de una bomba en el noroeste de Pakistán

3 minutos

Islamabad, 7 ago (EFE).- Al menos dos policías murieron y otras veinte personas resultaron heridas este jueves tras la explosión de una bomba colocada al borde de una carretera en la ciudad de Wana, en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), al noroeste de Pakistán, informaron a EFE fuentes policiales.

«La bomba, activada por control remoto, fue colocada cerca de un vehículo de la policía en el concurrido bazar Rustam, y explotó cuando los agentes se encontraban patrullando la zona», dijo a EFE una fuente policial de Wana, la capital regional del distrito tribal de Waziristán del Sur.

Entre los heridos hay varios policías y numerosos transeúntes que se encontraban en la zona en el momento del atentado. Todos han sido trasladados al hospital del distrito.

El incidente se produce tras las quejas de residentes por la exhibición abierta de armas y el libre movimiento de hombres armados en el bazar Rustam de Wana, un importante centro comercial del sur de Waziristán, según informó el medio local Dawn.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque por el momento.

La explosión provocó daños materiales en comercios cercanos y generó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que acordonaron el área y lanzaron una operación de búsqueda de los responsables.

En un incidente separado, tres soldados, entre ellos un oficial de alto rango, murieron la noche del martes al estallar un artefacto explosivo improvisado contra un vehículo militar en el distrito de Mastung, en la provincia de Baluchistán, según informaron las Fuerzas Armadas paquistaníes.

«Durante la operación de limpieza posterior en la zona, cuatro terroristas patrocinados por India fueron localizados y enviados al infierno», señaló un comunicado de la Oficina de Comunicación del Ejército paquistaní (ISPR).

Las operaciones de limpieza continuarán para eliminar cualquier terrorista presente en el área, ya que las fuerzas de seguridad están «decididas a erradicar esta amenaza», agregó el ISPR.

Pakistán ha registrado un aumento de los ataques militantes en los últimos meses, especialmente en las provincias de KP y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Los talibanes paquistaníes, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), están activos en KP con el objetivo de derrocar al gobierno central e imponer la ley islámica, mientras que los insurgentes baluchis operan en Baluchistán, donde exigen un estado independiente.

El TTP mantiene una estrecha alianza con los talibanes afganos, que regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, después de dos décadas de guerra. EFE

aa-lgm/fpa