Al menos dos muertos y ocho heridos en choques entre fuerzas sirias y las kurdas en Alepo

El Cairo, 22 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas, entre ellos varios niños, en fuertes enfrentamientos entre la alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias en la entrada de la ciudad de Alepo, entre acusaciones mutuas.

«Dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos como consecuencia del bombardeo de las FSD» en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafie, además de daños materiales a viviendas de civiles, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La Defensa Civil siria detalló que los fallecidos son «un niño y una mujer» en un ataque contra una casa que atribuyó a las fuerzas kurdosirias en Al Yamilia.

Asimismo, el organismo informó de «incendios en los barrios de Al Yamilia y Sheij Taha debido a los bombardeos y disparos de las fuerzas kurdosirias», y que están trabajando para extinguirlos «en condiciones difíciles debido a los continuos ataques».

Las fuerzas kurdosirias «están bombardeando indiscriminadamente varios barrios de Alepo, incluyendo también Al Yamilia y Al Sirian, con morteros y lanzacohetes» y «han atacado el hospital de Al Razi, aseguró SANA.

Mientras, el portavoz de las FSD, Farhad Shami, afirmó en la red social X que las «facciones leales a Damasco están utilizando tanques y artillería contra barrios de la ciudad de Alepo, y les atribuyen la muerte de una mujer.

«Las Fuerzas de Siria Democrática niegan categóricamente las afirmaciones hechas por el aparato de seguridad y militar del Gobierno de Damasco sobre los ataques a los barrios de Alepo por parte de nuestras fuerzas, que entregaron sus posiciones a las Fuerzas de Seguridad Interna, de conformidad con el acuerdo del 1 de abril», añadió.

Aseveró que la «responsabilidad de investigar la situación recae en las facciones fragmentadas afiliadas al Gobierno de Damasco, que han estado instigando crisis durante los últimos cuatro meses asediando estos barrios».

El Ministerio del Interior sirio, por su parte, afirmó que las fuerzas kurdosirias «traicionaron» a las Fuerzas de Seguridad Interna «tras su repentina retirada y la apertura de fuego» contra sus puestos de control, «pese a los acuerdos alcanzados».

Las fuerzas gubernamentales sirias y las FSD se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, mientras los fuertes enfrentamientos prosiguen en la ciudad de Alepo, provocando desplazamientos de la población.

Tanto el gobernador de Alepo, Azam al Gharib, como Defensa Civil recomendaron a los vecinos que «eviten acercarse a las zonas de choques para prevenir cualquier peligro».

Incidentes como los de hoy suelen ser habituales, con enfrentamientos entre ambos bandos en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafieh de la ciudad noroccidental de Alepo.

El nuevo Gobierno y los kurdosirios firmaron el pasado marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses y recientemente se volvieron a renovar los esfuerzos por negociar.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, respectivamente, advirtieron de que no ven voluntad entre las fuerzas kurdosirias para integrarse en el Gobierno sirio, según dijeron en declaraciones tras la visita de una delegación turca a Damasco. EFE

