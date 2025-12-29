Al menos nueve muertos en enfrentamientos de la Policía turca con supuestos terroristas

Ankara, 29 dic (EFE).- Al menos nueve personas -tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista ‘Estado Islámico’ (EI)- murieron este lunes, y otros nueve agentes del orden resultaron heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.

«Tres heroicos policías murieron y ocho policías y un guardia resultaron heridos», dijo Yerlikaya en una rueda de prensa televisada en directo, antes de afirmar que «seis terroristas han sido matados».

Según la agencia Anadolu el enfrentamiento se produjo en una operación policial lanzada esta madrugada en la carretera a la aldea de Elmalik contra una supuesta célula del EI. EFE

