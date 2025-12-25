Al menos ocho fallecidos al volcar un autobús en el estado mexicano de Veracruz

1 minuto

Ciudad de México, 25 dic (EFE).- Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas al volcar un autobús de pasajeros en el estado de Veracruz, este de México, informaron las autoridades estatales.

El accidente ocurrió la noche del miércoles en una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Protección estatal.

La dependencia también indicó que tras los primeros informes, la Fiscalía General del estado de Veracruz confirmó los ocho fallecidos. y añadió que el Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.

Explicó que tras la llegada de los cuerpos de emergencia se atendió a 19 personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales de las localidades de Chicontepec y Huayacocotla.

Según versiones de algunos heridos y de los servicios de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando volcó y cayó en un río en el citado municipio de Zontecomatlán. EFE

