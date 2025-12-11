Al menos seis detenidos por altercados durante la marcha en Lisboa por la huelga general

2 minutos

Lisboa, 11 dic (EFE).- Al menos seis personas fueron detenidas en altercados durante la marcha en Lisboa por la huelga general de este jueves en Portugal, convocada por los principales sindicatos contra la propuesta de reforma laboral del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha).

El Comando Metropolitano de Lisboa de la Policía de Seguridad Pública (PSP) informó en un comunicado de que tras la llegada de la manifestación al Parlamento, donde según pudo constatar EFE participaron miles y que partió de la Plaza de Dom Pedro IV, también conocida como Rossio, un grupo de unos 150 individuos se separó y regresó a la zona de Chiado.

Durante su trayecto, esas personas hicieron grafitis en fachadas de inmuebles residenciales y tiendas, y fueron interceptados por los agentes.

Algunos reaccionaron de forma violenta cuando fueron parados por la policía, lo que ocasionó el arresto de dos de ellos por resistencia y coacción, dijo la PSP, que señaló que tiene identificados a otros dos por supuestamente cometer esos actos.

Mientras, los manifestantes seguían concentrados frente la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) y allí fue detenida otra persona por supuestamente haber traspasado el perímetro de seguridad establecido por la policía.

La PSP agregó que los efectivos desplegados allí tuvieron que apagar en dos ocasiones focos de fuego desencadenados por los participantes en la protesta, que no cejaron en su empeño, por lo que las autoridades tuvieron que llamar al regimiento de bomberos zapadores para que sofocara el incendio desencadenado en contenedores de basura.

Tras extinguir el fuego, los manifestantes fueron desviados a calles adyacentes para evitar más daños y al final de la protesta la PSP arrestó a otras tres personas por supuesta «coacción a funcionarios y ofensas a la integridad física».

Portugal vivió hoy su primera huelga general en 12 años contra la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo, que, según los sindicatos, pretende recortar derechos de los trabajadores. EFE

