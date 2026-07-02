Al menos seis muertos tras un ataque con bomba en la capital siria

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Un ataque con bomba causó al menos seis muertos y 22 heridos este jueves en un café del centro de la capital siria, Damasco, informaron las autoridades, un nuevo desafío para el gobierno islamista que intenta estabilizar el país tras más de una década de guerra.

Este es el ataque más mortífero desde junio de 2025 y hasta el momento no fue reivindicado.

Según la televisión estatal, la explosión fue provocada por un «artefacto explosivo» colocado en el establecimiento, situado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia.

El Ministerio de Salud informó que hay 6 muertos y 22 heridos, según una actualización del balance de víctimas.

Nour Khayyat, de 40 años, propietario de una tienda de baterías para paneles solares ubicada cerca del lugar del ataque, declaró a la AFP que «hacia las 15H00 (12H00 GMT) escuchó una «fuerte explosión» y «el escaparate tembló».

«La gente corrió hacia el café y llamó a las ambulancias», añadió.

Mohamed al Zahabi, dueño de una óptica situada junto al establecimiento atacado, todavía temblaba al relatar a la AFP que tras la explosión sintió una «fuerte onda de presión y todo el lugar se sacudió».

«Corrí hasta allí y vi personas tendidas en el suelo, con sangre por todas partes», agregó.

Según dijo, las escenas le recordaron los atentados que sufrió Damasco durante la guerra civil, que se prolongó durante casi 14 años.

Al llegar al lugar, el gobernador de Damasco, Maher Eldibi, declaró que se abrió una investigación y que los responsables «serán castigados».

«Cada vez que el país atraviesa un período de estabilidad, hay grupos malintencionados que intentan desestabilizarlo», agregó.

Desde la llegada al poder, en diciembre de 2024, de las autoridades islamistas que derrocaron a Bashar al Asad, Damasco ha sido escenario de varios incidentes.

El atentado más grave se produjo en junio de 2025 y tuvo como objetivo una iglesia.

Aquel ataque suicida, que dejó 25 muertos, fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, mientras que las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.

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