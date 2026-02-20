Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano

Beirut, 20 feb (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance «inicial» de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado bombardeos contra varias ubicaciones en las inmediaciones de la ciudad de Baalbek, que afirmó estuvieron dirigidos contra «centros de mando» de Hizbulá en puntos supuestamente rodeados de «población civil».

Con ello, se elevó a ocho el número de fallecidos por ataques israelíes este viernes contra el Líbano, después de que ya otras dos personas perdieran al vida esta tarde en el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón.

Allí, Israel dijo haber tenido como objetivo un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás.

Sin embargo, la ANN apuntó que el objetivo fue un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien antes fuera utilizado por «las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas» de Ain el Helu.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024, acciones que suele dirigir contra miembros o infraestructura de Hizbulá sobre todo en el sur del país y que se han intensificado desde comienzos de este año. EFE

