Al menos siete muertos en ataques rusos en Ucrania

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Al menos siete personas murieron y unas 30 resultaron heridas en ataques rusos en el este y el sur de Ucrania, informaron el lunes las autoridades ucranianas.

Un ataque de misil ruso en Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cinco muertos y 28 heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico, indicó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

La policía precisó que el misil impactó contra una «empresa privada» en esta ciudad industrial, que con frecuencia es blanco de ataques de Moscú.

En el sur del país, dos personas murieron y seis resultaron heridas, entre ellas un niño, en un ataque con dron ruso contra un autobús en la ciudad de Zaporiyia, informó el lunes el jefe de la administración militar de la región homónima, Ivan Fedorov.

Rusia bombardea Ucrania casi a diario desde el inicio de la invasión, lanzada en febrero de 2022, que ha derivado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Ucrania ha intensificado sus ataques en represalia contra territorio ruso y zonas ocupadas por Moscú en el este.

Las negociaciones bajo mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto siguen estancadas.

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