Al menos tres muertos y 16 heridos en un ataque ruso nocturno a Kiev

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(actualiza el número de muertos)

Berlín, 14 may (EFE).- Un ataque ruso a Kiev dejó como saldo al menos tres personas muertas y 16 heridas, informaron el jefe de Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno a través de Telegram y el Servicio de Emergencias de Ucrania.

«El número de muertos por el ataque ruso en Kiev ha ascendido a 3. El cuerpo de otra víctima del ataque masivo fue recuperado de entre los escombros de un edificio de apartamentos en el distrito de Darnytsky», informó el servicio en su canal de Telegram.

Incialmente se había informado de una persona muerta. El edificio de apartamentos quedó completamente destruido con el ataque para el que se utilizaron misiles balísticos y se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.

Las labores de extinción de incendios continúan en numerosos lugares. Todos los servicios de emergencia trabajan sin descanso. Junto con las comunidades locales y los socios, ya se está organizando la ayuda para las personas cuyas viviendas resultaron dañadas en distintos distritos, según la misma fuente.

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron o neutralizaron 41 misiles y 652 drones utilizados por Rusia en un ataque a gran escala que comenzó la noche del 13 de mayo, informó la Fuerza Aérea en Telegram.

Se registraron impactos de 15 misiles y 23 drones de ataque en 24 ubicaciones, y se encontraron restos de vehículos aéreos no tripulados derribados en otros 18 sitios.

Anoche, los rusos lanzaron más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania, aseguró el presidente Volodimir Zelenski en Facebook..

“Durante la noche, los rusos lanzaron más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania. En los ataques se utilizaron misiles balísticos, aerobalísticos y de crucero. El objetivo principal fue Kiev», dijo.

«Se registraron daños en veinte lugares de la ciudad: edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles. También se reportaron destrucciones en la región de Kiev, mientras que ataques terroristas similares tuvieron como objetivo la infraestructura energética en Kremenchuk, así como zonas portuarias y residenciales en Chornomorsk”, agregó-.

El ataque continúa, con varios grupos nuevos de drones de ataque entrando en el espacio aéreo ucraniano.EFE

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