Al menos un civil muerto y cinco heridos en ataques rusos nocturnos contra Ucrania

Berlín, 22 feb (EFE).-Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en la región de Kiev a consecuencia de los ataques rusos en la noche del sábado al domingo, según las autoridades ucranianas, que también informaron de daños contra el sistema energético.

En la localidad de Putrivka, en la región capitalina, ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de debajo de los escombros tras un ataque, informó el Servicio de Emergencias del Estado.

Cinco de ellos tuvieron que ser hospitalizados y uno murió de camino al hospital.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad sureña de Odesa, Oleg Kiper, afirmó que el enemigo sigue atacando «de forma masiva» el sector energético de la región.

«Esta noche Rusia lanzó de nuevo drones contra instalaciones de la infraestructura energética. A consecuencia de ello, amplias zonas se han incendiado. Ahora mismo todos los fuegos han sido eliminados por los servicios de rescate. Por suerte no ha habido muertos ni heridos», escribió en Telegram,

Kiper añadió que todavía se están evaluando y reparando los daños sufridos por las instalaciones estatales.EFE

