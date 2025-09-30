Al menos un fallecido y 99 rescatados tras el colapso de un internado en Indonesia

2 minutos

Yakarta, 30 sep (EFE).- Al menos una persona falleció y 99 fueron rescatadas tras el derrumbe el lunes en un internado de la isla indonesia de Java mientras los alumnos rezaban en la planta baja del edificio, informan este martes los equipos de emergencia.

Los rescatistas lograron sacar a ocho alumnos entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, mientras otros 91 estudiantes «salieron de manera independiente», apunta el comunicado del servicio de emergencias de Surabaya (Java), al norte de Sidoarjo, donde tuvo lugar el incidente.

El derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (8:35 GMT) del lunes, cuando los estudiantes se encontraban rezando en el internado islámico Al-Khoziny, en la regencia de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental.

Hay al menos un fallecido, dice el comunicado, que no precisa si se trata de un estudiante. Indica que había alrededor de cien en el momento del colapso del edificio, sin especificar sus edades.

Los rescatistas continúan labores de rescate entre las ruinas del internado, a donde anoche ya se habían desplazado dos equipos.

«A pesar de la inestabilidad de los escombros del edificio y la gran cantidad de material en el lugar, el equipo de búsqueda y rescate continua evacuando a las víctimas, mientras prioriza la seguridad», apunta en un comunicado Nanang Sigit, coordinador del operativo.

Las autoridades sostienen que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

«Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja», señalaron el lunes. EFE

sh-nc/pav/jrh

(foto)(video)