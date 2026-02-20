Al menos un muerto en el ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano

2 minutos

Beirut, 20 feb (EFE).- Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad.

El bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien antes era usado por «las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas», informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

En Ain el Helu, al igual que en otros de los doce campamentos de refugiados palestinos ubicados en territorio libanés, existe una amalgama de fuerzas conformada por miembros de las diferentes milicias y grupos con presencia en su interior, y que pretende evitar el estallido de choques internos entre ellas.

Según la ANN, el bombardeo de dron de este viernes también causó daños materiales a edificios cercanos.

Por su parte, el Ejército israelí aseveró que la acción estuvo dirigida contra un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás.

El pasado noviembre, otro bombardeo del Estado judío contra el mismo campo de refugiados mató a trece personas y la versión israelí también apuntó a que el objetivo fue un centro de entrenamiento perteneciente a Hamás, un extremo negado por esta formación.

Aunque desde el alto el fuego de 2024 en el Líbano la mayoría de los ataques israelíes aún en marcha están dirigidos contra el grupo chií libanés Hizbulá, también son atacados de tanto en tanto objetivos de milicias palestinas. EFE

