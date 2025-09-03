Al menos un muerto en un ataque israelí con dron en el sur del Líbano

El Cairo, 3 sep (EFE).- Al menos una persona murió este miércoles por el ataque de un dron lanzado por Israel contra la aldea de Yater, en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.

El ataque contra esta población en el distrito de Bint Jbeil fue perpetrado por un avión no tripulado perteneciente al Estado judío y causó el fallecimiento de una persona que no ha sido identificada, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Esta acción se produce un día después de que drones israelíes lanzaran cuatro granadas cerca del personal de la misión de paz de la ONU para el Líbano (FINUL), «uno de los ataques más graves» contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego y, según su versión, suele tener como objetivo a miembros o instalaciones del grupo chií libanés Hizbulá.

Sus últimas acciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de Hizbulá. EFE

