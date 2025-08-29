Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

Beirut, 29 ago (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en un ataque israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Sir al Gharbiya, en el sur del Líbano, después de que la víspera fallecieran dos soldados en la misma región por la explosión de un dron perteneciente al Estado judío que estaban inspeccionando.

El ataque contra Sir al Gharbiya, en el distrito de Nabatieh, fue perpetrado por un avión no tripulado y causó el fallecimiento de una persona que no ha sido identificada, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Anoche mismo, dos soldados libaneses perdieron la vida y otros dos resultaron heridos al detonar un avión no tripulado israelí que estaban inspeccionando tras su caída en las inmediaciones de la localidad de Naqoura, también en el sur del país.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado por ambos países a finales del pasado noviembre y, según su versión, suele tener como objetivo a miembros o instalaciones del grupo chií Hizbulá.

Sus últimas acciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de Hizbulá.

Este mes, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme del movimiento chií, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin. EFE

