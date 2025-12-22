Al menos un muerto por una fuerte tormenta en California que se extenderá hasta la Navidad

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 dic (EFE).- Al menos una persona ha fallecido debido a intensas lluvias que afectan a California, y que se espera que se intensifiquen en los próximos días, lo que ha obligado a las autoridades meteorológicas a emitir alertas por posibilidad de inundaciones y deslaves que podrían golpear a la mayoría del estado.

Un río atmosférico que afecta al norte del estado se ha cobrado su primera víctima mortal en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos por las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha declarado este lunes en un comunicado que «se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias» en el área de la Bahía.

Se pronostican tormentas hasta Navidad, lo que probablemente provocará más inundaciones en algunas zonas ya afectadas por las lluvias a medida que aumente la acumulación de agua.

El panorama no es mejor en el sur del estado, que aguarda a que las tormentas se desplacen hacia esa región, donde vaticinan fuertes precipitaciones en Los Ángeles y San Diego.

El NWS ha emitido una alerta de inundación para gran parte del sur de California, que entrará en vigor el martes por la tarde, con pronósticos de que la intensidad de lluvia alcance 2,54 centímetros por hora, lo que podría marcar récords en acumulación.

También se esperan fuertes vientos con ráfagas de entre 64 y 96 kilómetros en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los residentes que viven en áreas dañadas por incendios forestales o cerca de ellas que se preparen para posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

La Patrulla de Caminos de California ha advertido sobre condiciones de viaje peligrosas en todo el estado para la Nochebuena, con las lluvias más intensas en el sur del estado, desde Santa Bárbara hasta cerca de la frontera con México.

Las zonas de mayor altitud, como Sierra Nevada, se verán afectadas por fuertes nevadas y vientos intensos, lo que creará malas condiciones de viaje. EFE

amv/hbc/icn