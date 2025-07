Alan Bergman, letrista oscarizado, fallece a los 99 años en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El letrista Alan Bergman, conocido por temas como ‘The Windmills of Your Mind’ o ‘The Way We Were’, falleción a los 99 años en su casa de Los Ángeles, informó este viernes su hija al medio especializado The Hollywood Reporter.

Julie Bergman Sender explicó a la publicación que murió el jueves por causas naturales.

El autor formó junto con su esposa, Marilyn Bergman, una de las duplas más reconocidas de la música para cine y televisión, ganadora de un Óscar, varios Grammy y un Emmy por su prolífica trayectoria como letristas.

Marilyn Bergman falleció en enero de 2022 por insuficiencia respiratoria a los 93 años.

Juntos alcanzaron 17 nominaciones a los premios Óscar, de los cuales recibieron tres estatuillas por temas como ‘The Windmills of Your Mind’, de la película ‘The Thomas Crown Affair’; ‘The Way We Were’, interpretada por Barbra Streisand para el filme homónimo que protagonizó junto a Robert Redford; y otro más por la banda sonora de ‘Yentl’.

Su colaboración con Streisand fue amplia: ambos la conocieron en Brooklyn y la cantante interpretó varias de sus canciones, como ‘You Don’t Bring Me Flowers’, ‘On Rainy Afternoons’ o ‘After the Rain’.

Los Bergman fueron incluidos en el Salón de la fama de los compositores y también obtuvieron cuatro premios Emmy y dos Grammy.

Otros de sus trabajos destacados fueron la canción ‘Look Around’, de Sergio Mendes, o el tema de Ray Charles que abre ‘In the Heat of the Night’, que cuenta con música de Quincy Jones.

Alan Bergman nació el 11 de septiembre de 1925 en Nueva York, estudió en la Universidad de Carolina del Norte, donde se graduó en música y artes teatrales, y obtuvo una maestría en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El letrista sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y tras la contienda trabajó en televisión antes de que comenzara su carrera como autor.

El letrista, cantante y compositor Johnny Mercer lo introdujo a la escritura de canciones y juntos trabajaron en cintas como ‘Nice ‘n’ Easy’ de Frank Sinatra, o ‘That Face’, de Fred Astaire. EFE

