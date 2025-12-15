Albanese no cree que el atentado tenga que ver con el reconocimiento del Estado palestino

2 minutos

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, no cree que el atentado terrorista perpetrado el domingo contra la comunidad judía en una popular playa de Sídney guarde relación con el reconocimiento por parte de Australia del Estado de Palestina, como sugirió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro de Israel relacionó el domingo el «llamamiento a un Estado palestino» por parte de Australia con el tiroteo masivo en la playa de Bondi, donde se celebraba la festividad judía de Janucá, que ha causado al menos 16 muertos, entre ellas uno de los presuntos atacantes.

Preguntado al respecto este lunes en una entrevista con la cadena de radio ABC, Albanese dijo que no cree que el ataque esté vinculado con el reconocimiento del Estado de Israel por Australia, al tiempo que recalcó que «la mayor parte del mundo» reconoce la solución de los dos Estados.

El primer ministro australiano, país que reconoció a finales de septiembre el Estado de Palestina, también dijo que no hay evidencias de que los dos atacantes -padre e hijo- formen parte de una célula terrorista y subrayó que «claramente» estaban motivados por una «ideología extremista».

Las autoridades mantienen acordonada la zona de la playa de Bondi y han desplegado un amplio operativo policial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y descartar nuevas amenazas, en el que supone el peor tiroteo de la nación en 30 años y el atentado más sangriento del país.

Las autoridades indicaron que los presuntos atacantes eran un padre y su hijo, identificados como Sajid Akran y su hijo Naveed Akram, y originarios de Bonnyrigg (un suburbio de Sídney), según informaron fuentes de seguridad a la cadena pública ABC.

Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década y tenía al menos seis armas registradas. EFE

