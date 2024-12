Albares: sin la solución de dos Estados no se terminará con la violencia en Oriente Medio

Bruselas, 4 dic (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, resaltó este miércoles que mientras no haya una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, no se conseguirá «erradicar» la violencia de Oriente Medio.

«La realidad es que mientras no haya una solución a la cuestión palestina, mientras que no haya un horizonte de esperanza para el pueblo palestino con un Estado palestino y que, por lo tanto, se implemente la solución de dos Estados, un Estado de Palestina y un Estado de Israel que convivan en mutua buena vecindad y se garanticen prosperidad y seguridad, la violencia no conseguiremos erradicarla de Oriente Medio», dijo.

Albares se pronunció en ese sentido a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que concluye hoy en Bruselas.

En la primera jornada de esa cita, el martes, los titulares de Exteriores se entrevistaron con el rey Abdalá II de Jordania, que trasladó a los aliados «de primera mano esa dramática y crítica situación que se vive en Oriente Medio», de acuerdo con Albares.

«Pudimos exponer la grave situación que se está viviendo en Siria. También la esperanza que nos ofrece el alto el fuego en Líbano, que tenemos que consolidar, tiene que ir más allá de esos 60 días», resaltó.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el martes que en junio de 2025 organizará, conjuntamente con Arabia Saudí, una conferencia internacional sobre la creación de un Estado Palestino.

Preguntado al respecto, Albares respondió que conoce esa iniciativa y va «en la línea de aquello que España ha iniciado y ha arrancado».

El ministro dio la bienvenida a todas las reuniones que promuevan la creación de los dos Estados.

«Ese es el espíritu que quiere España, y lo que vemos es que una vez más España lidera y está arrastrando a otros países a esa visión compartida común, primero euroárabe, para establecer un marco de paz definitiva que solo puede pasar por un Estado palestino viviendo en buena vecindad con el Estado de Israel», recalcó.

Albares indicó que el martes mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Turquía, Polonia, Estonia y Rumanía.

Con el titular turco, Hakan Fidan, analizaron «la situación en Siria muy en detalle, y también el resto de la situación en Oriente Medio y la situación en Ucrania, de la seguridad euroatlántica». EFE

