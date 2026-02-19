Albares expone a los embajadores iberoamericanos los objetivos de la Cumbre de Madrid

Madrid, 19 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reunió este jueves a los embajadores iberoamericanos acreditados en España para exponerles los objetivos de la Cumbre de Madrid, de la que España quiere conseguir resultados tangibles para los ciudadanos.

La Cumbre Iberoamericana organizada por España, que preside temporalmente su Secretaría, tendrá lugar en Madrid los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema «Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo».

En el encuentro, en el que también participó el secretario general iberoamericano (SEGIB), Andrés Allamand, el ministro Albares trasladó a los embajadores que, ante un contexto internacional desafiante y complejo, el marco iberoamericano permite hacer frente, de manera coordinada, a los retos actuales.

En esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores incidió en la esencia de la Comunidad Iberoamericana como “un foro de concertación y diálogo político en el que lo que nos une está por encima de las diferencias”.

Exteriores señaló que España se ha marcado como objetivo la consecución de resultados tangibles en el marco de la Cumbre de Madrid y se propone fortalecer y profundizar la relación con los Observadores Asociados y Consultivos, realizar un acercamiento a otras regiones, en especial el Caribe, y aprobar posicionamientos comunes.

En este sentido, desde el inicio de la Secretaría temporal española se han aprobado tres posicionamientos: uno sobre métricas del desarrollo, otro sobre Haití y uno más sobre la elección de la persona que ocupará la próxima Secretaría General de Naciones Unidas, defendiendo que sea un nacional de América Latina o el Caribe.

Asimismo, Albares aprovechó la ocasión para reiterar el deseo de España de impulsar el bilingüismo español-portugués como característica distintiva de Iberoamérica que constituye un patrimonio común, en un contexto de diversidad lingüística de extraordinario valor, generador de cohesión e identidad. EFE

