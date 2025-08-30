Albares pide una respuesta fuerte sobre Gaza porque «no hacer nada no ha resuelto nada»

2 minutos

Copenhague, 30 ago (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este sábado en Copenhague a la Unión Europea (UE) a impulsar acciones concretas respecto a la situación en la franja de Gaza y reclamó una respuesta «fuerte».

«No hacer nada no ha resuelto nada, es el momento de pasar de las declaraciones a las acciones y la UE tiene en su mano, y España lo va a defender, la posibilidad de actuar», dijo Albares a EFE antes del inicio de la reunión informal de ministros de Exteriores organizada por la presidencia rotatoria danesa del Consejo europeo.

Albares recordó que España ha presentado un plan de acción que incluye un embargo de armas a Israel, ampliar la lista de sancionados que se oponen a la solución de dos Estados, apoyo financiero a las autoridades palestinas y romper el bloqueo humanitario.

«España ha puesto un plan sobre la mesa. Todo eso no es nada extraordinario, es el cumplimiento mínimo de la propia legislación europea. Eso tiene que salir hacia adelante. España esta liderando esa posición», afirmó.

Albares se mostró «seguro» de que la posición española acabará imponiéndose, porque implica defender el «alma» de Europa y sus intereses y su seguridad.

El titular español de Exteriores espera también que tras la reunión de hoy, en la que no se pueden adoptar decisiones formales, se produzca una condena «firme» a que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no pueda estar en la próxima conferencia de la ONU en Nueva York sobre el conflicto palestino-israelí.

La solución de dos Estados es «lo único que va a garantizar la paz definitiva», sostuvo Albares, que defendió además que se cumplan las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia sobre los asentamientos ilegales en Cisjordania, empezando por la prohibición del comercio con cualquier producto procedente de esos territorios.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega condenaron ayer el anuncio de Israel de una presencia permanente en Gaza, además de instar a su gobierno a que «reconsidere su decisión y cese las operaciones» con «carácter inmediato».

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de esos países destacaron que esta nueva ofensiva de Israel «abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento intolerable para ambas partes». EFE

alc/rz/jac

(vídeo)