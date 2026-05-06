Alberto Guerra y Shannon Gisela navegan por el narcotráfico de Florida en ‘M.I.A.’

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- El actor méxico-cubano Alberto Guerra regresa a la pequeña pantalla con ‘M.I.A.’, un suspense sobre el narcotráfico en los Cayos de Florida que pone de manifiesto la cultura latina en Estados Unidos en un momento en el que la comunidad busca una narrativa propia frente a los estereotipos de Hollywood.

«Tenemos que seguir todavía peleando porque las historias donde nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros discursos se cuenten, más allá de quién los cuente», indica en una entrevista con EFE.

El actor encarna en este nuevo proyecto, disponible a partir de este jueves en Peacock para EE.UU. así como Paramount+ en Latinoamérica, y que toma por nombre la abreviatura del aeropuerto de Miami, a Elías un hombre violento y despiadado pero con principios.

Más allá de verse atraído por la dualidad de un personaje que muestra sus incongruencias entre sus acciones, el proyecto creado por el célebre Bill Dubuque (‘Ozark’) le atrajo por «la cantidad de acción que iba a tener», confiesa.

«Hacía mucho tiempo que no me tocaba un personaje tan pero tan físico, y eso lo disfruté muchísimo», admite el intérprete cubano.

Aunque realizó muchas de las escenas solo, reconoce que «fue un trabajo compartido. Yo digo que este es el primer personaje que yo interpreto pero que en realidad no lo hice. Lo hicimos entre JJ Dashnaw, que es el coordinador de dobles, y yo».

«Ensayamos muchísimo, muchas semanas para cada secuencia que se hacía y teníamos dos, tres días para filmarla», agrega.

El narco desde la perspectiva femenina

M.I.A. se presenta así como «una variante» a las historias que tratan el narcotráfico en las costas de Florida, aunque parte con la particularidad de que «toma una situación muy familiar para todos y le agrega un elemento nuevo, que es la vida de una adolescente a la que le arrebatan prácticamente su vida», explica Guerra.

Este personaje, Etta Tiger, representa el motor emocional y estratégico de una compleja trama movida por la sed de venganza.

«Tiene mucho amor, es muy inteligente, le gusta el peligro, tiene elementos (asociados a roles) masculinos. No es solamente una niña, es una mujer de verdad que puede lograr todo lo que se propone», precisa a EFE la protagonista, Shannon Gisela.

Interpretar a un personaje con tantas aristas supuso también un reto para la actriz, quien tuvo que equilibrar la frialdad de una estratega que carga con el peso de un trauma insuperable.

«Va buscando venganza y, a la vez, está cargando culpa por lo que pasó. Son dos cosas peleando dentro de ella misma, y eso fue lo complicado porque está peleando con el mundo, pero también internamente», indica.

Este conflicto interno define el tono de una serie que se ofrece desde la óptica femenina, un ángulo escasamente explorado en el género del suspense criminal y el narcotráfico.

Para Shannon, encarnar a Etta no solo fue un ejercicio actoral, sino una declaración de intenciones sobre el papel de la mujer en la ficción actual y con el que espera servir de inspiración para la comunidad de mujeres latinas en Estados Unidos.

«Me gustaría ver más historias como esta, me gustaría ver más porque somos mujeres dinámicas, inteligentes, somos capaces de hacer lo que nos de la gana. Espero que la comunidad sienta que sus sueños son posibles», sentencia. EFE

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