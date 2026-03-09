The Swiss voice in the world since 1935
Alcalde de Crans Montana imputado en las investigaciones sobre el incendio de Nochebuena

Ginebra, 9 mar (EFE).- El alcalde de Crans Montana, la localidad alpina de Suiza donde se registró un trágico incendio la pasada Nochevieja, ha sido imputado en el marco de las investigaciones en torno a este drama, en el que murieron 41 jóvenes y más de un centenar resultó herido, confirmaron hoy las autoridades.

Además del alcalde Nicolás Féraud otras cuatro personas han sido incorporadas a la instrucción como inculpados: el exconcejal responsable de Seguridad Pública entre 2021 y 2024, el antiguo responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su adjunto (2020-2024), así como un miembro del actual equipo de seguridad

Los cinco acusados deberán responder por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, los mismos cargos que se imputan a los propietarios del bar «Le Constellation». EFE

