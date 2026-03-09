Alcalde de Crans Montana imputado en las investigaciones sobre el incendio de Nochebuena

Ginebra, 9 mar (EFE).- El alcalde de Crans Montana, la localidad alpina de Suiza donde se registró un trágico incendio la pasada Nochevieja, ha sido imputado en el marco de las investigaciones en torno a este drama, en el que murieron 41 jóvenes y más de un centenar resultó herido, confirmaron este lunes las autoridades.

Además del alcalde Nicolás Féraud, otras cuatro personas han sido incorporadas a la instrucción como inculpados: el exconcejal responsable de Seguridad Pública entre 2021 y 2024, el antiguo responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su adjunto (2020-2024), así como un miembro del actual equipo de seguridad.

Los cinco acusados deberán responder por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, los mismos cargos que se imputan a los propietarios del bar «Le Constellation», donde poco después de la medianoche del 1 de enero se produjo una de las peores tragedias vividas en Suiza en las últimas décadas.

Los propietarios del local nocturno, Jacques y Jessica Moretti, ambos de nacionalidad francesa, fueros los primeros imputados y han participado ya en varias diligencias.

También estaba ya imputado el antiguo y actual responsable de seguridad del municipio de Crans-Montana.

De los nuevos imputados, Féraud es el personaje más conocido y con el cargo de mayor responsabilidad, y desde finales de junio era objeto de un denuncia penal por parte de la familia de una víctima con graves quemaduras

Además, el alcalde de Crans Montana es recordado por haberse negado en una conferencia de prensa transmitida en directo a pedir perdón a las víctimas y a sus familias, lo que le atrajo muchas críticas no solo en Suiza, sino también en Italia y Francia, países que tuvieron numerosas víctimas en el incendio.

De los 115 heridos, 38 siguen hospitalizados dos meses después de la tragedia, doce en Suiza y 26 en el extranjero.

A raíz de lo ocurrido, el Gobierno suizo ha aprobado una norma que prohíbe a partir del 1 de abril el uso de artefactos pirotécnicos en todos los locales abiertos al público como parte de la revisión del reglamento contra incendios.

En «Le Constellation», el incendio empezó cuando las chispas de unas luces de bengala adheridas a una botella de champagne encendieron el techo cubierto de una espuma insonorizante altamente inflamable, a partir de la cual el fuego se propagó en un minuto, según han determinado las investigaciones. EFE

