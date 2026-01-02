Alcalde de Lima espera que tren de cercanías de capital de Perú opere desde este semestre

3 minutos

Lima, 2 ene (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó este viernes que espera que el primer tren de cercanías de la capital peruana, que plantea unir el centro histórico con el distrito de Chosica, en el este, comience a operar durante el primer semestre de este año.

«Yo tengo la mayor expectativa de que esto va a comenzar a operar en el primer semestre de este año en curso (2026). Son varias las instituciones involucradas y esperemos que todas estemos en la misma línea, de hecho que lo estamos», declaró Reggiardo al Canal N de televisión.

El alcalde añadió que el actual Gobierno de transición, que preside desde octubre pasado José Jerí, «ha tenido muy buena disposición para que esto pueda ser una realidad».

«Las pruebas en vacío ya se están realizando» sostuvo antes de confirmar que se ha firmado un acuerdo para que la Municipalidad de Lima entregue el material rodante, conformado por vagones y locomotoras recibidas el año pasado de la empresa estadounidense Caltrain, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Añadió que en esta operación también están participando la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Reggiardo sostuvo que aún hay «que ajustar y mejorar temas en seguridad» para que el tren recorra la ciudad, pero recordó que por la vía férrea existente «ya circula un tren de minerales, que transita permanentemente, incluso hay una vez al mes el traslado de pasajeros».

«Vamos a ponerle mucha expectativa y fe de que en el primer semestre de este año ya podamos estar con personas trasladándose en este medio masivo», reiteró Reggiardo, antes de señalar que ya ha conversado sobre este tema con el ministro de Transportes y con los funcionarios y técnicos que trabajan en el proyecto.

El alcalde precisó que la operación comprenderá en su primera fase un solo paradero en Chosica y otro en el Cercado de Lima, lo que implica un recorrido de unos 45 kilómetros, tras lo cual se incorporarán 14 paraderos y, posteriormente, un segundo riel.

La Municipalidad de Lima comenzó el pasado 11 de diciembre las pruebas de las locomotoras y vagones que utilizará para el tren de cercanías y presentó un ‘Plan de Mantenimiento Preventivo’ que se ejecutará a 90 coches y 19 locomotoras para «garantizar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones».

El proyecto ha estado envuelto en una gran polémica desde que fue anunciado por el anterior alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien renunció en octubre pasado para postular a la Presidencia de Perú en las elecciones de abril próximo.

López Aliaga importó desde Estados Unidos 19 locomotoras y 90 vagones con unos cuarenta años de antigüedad, que habían sido desechados por Caltrain a finales de 2024, y aunque aseguró que eran una donación admitió luego que la Municipalidad había pagado más de 24 millones de dólares por ellos.

Tras arribar en dos lotes a Lima, los trenes quedaron almacenados en un parque mientras se desarrollaba un fuerte enfrentamiento entre López Aliaga y el entonces ministro de Transportes, César Sandoval, quien cuestionó que se planteara iniciar las operaciones sin contar con los estudios requeridos. EFE

dub/fgg/nvm