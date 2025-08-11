Alcalde paraguayo sale ileso de ataque a tiros contra vehículo en el que iba con su pareja
Asunción, 11 ago (EFE).- El intendente (alcalde) de la localidad paraguaya de Francisco Caballero Álvarez, en el departamento de Canindeyú (noreste), denunció este lunes que fue víctima de un ataque a tiros contra su camioneta -en la que también viajaba con su pareja-, del que ambos salieron ilesos.
El burgomaestre Gildo Sokoloski dijo a medios locales que una persona encapuchada con un arma corta y otra larga salió de un bosque y comenzó a disparar contra su vehículo impactando cuatro veces.
El funcionario indicó que se desplazaba desde su vivienda hacia la oficina municipal.
«Yo no puedo acusar a nadie, está a cargo la Fiscalía de las investigaciones. No sé cual es la intención. Me pueden matar», declaró el alcalde a la Radio Ñandutí.
Sokoloski agregó que no sufrió recientes amenazas, pero recordó que el 13 octubre de 2021 desconocidos dispararon contra su casa y mataron a su perro, cuando no se encontraba allí.
La Policía llegó hasta el lugar del atentado para realizar una inspección del vehículo y un operativo de búsqueda en la zona boscosa adyacente a un puente, cerca de donde se produjo el ataque.EFE
ja/lb/gpv