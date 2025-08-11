The Swiss voice in the world since 1935

Alcalde paraguayo sale ileso de ataque a tiros contra vehículo en el que iba con su pareja

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 11 ago (EFE).- El intendente (alcalde) de la localidad paraguaya de Francisco Caballero Álvarez, en el departamento de Canindeyú (noreste), denunció este lunes que fue víctima de un ataque a tiros contra su camioneta -en la que también viajaba con su pareja-, del que ambos salieron ilesos.

El burgomaestre Gildo Sokoloski dijo a medios locales que una persona encapuchada con un arma corta y otra larga salió de un bosque y comenzó a disparar contra su vehículo impactando cuatro veces.

El funcionario indicó que se desplazaba desde su vivienda hacia la oficina municipal.

«Yo no puedo acusar a nadie, está a cargo la Fiscalía de las investigaciones. No sé cual es la intención. Me pueden matar», declaró el alcalde a la Radio Ñandutí.

Sokoloski agregó que no sufrió recientes amenazas, pero recordó que el 13 octubre de 2021 desconocidos dispararon contra su casa y mataron a su perro, cuando no se encontraba allí.

La Policía llegó hasta el lugar del atentado para realizar una inspección del vehículo y un operativo de búsqueda en la zona boscosa adyacente a un puente, cerca de donde se produjo el ataque.EFE

ja/lb/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR