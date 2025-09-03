Alemania celebra avances hacia acuerdo UE-Mercosur y confía en posición común con Francia

Berlín, 3 sep (EFE).- El Gobierno alemán celebró este miércoles los avances hacia un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y expresó su confianza en que Francia logre superar sus reticencias a la ratificación del pacto.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, subrayó que Berlín celebra, en primer lugar, «que se avance en el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea».

Resaltó la importancia de diversificar las relaciones comerciales, por lo que el acuerdo entre la UE y Mercosur, agregó, es «una señal positiva para mantener la credibilidad de la UE en las relaciones comerciales, también desde el punto de vista geopolítico, y para fortalecer Sudamérica».

Aseguró que Mercosur y México son especialmente importantes para el Gobierno alemán, por lo que éste apoyará activamente estos tratados en el Consejo de la UE.

«Por ello, el Gobierno celebra que la Comisión actúe ahora con rapidez y espera que el texto se apruebe lo antes posible», dijo.

El Ejecutivo alemán apoya que la UE impulse por principio acuerdos de libre comercio, «lo que, en la tendencia global, es la señal correcta» y aboga por una política comercial pragmática y basada en normas, añadió.

En lo que respecta a las reticencias de París a respaldar el pacto, el portavoz señaló que Berlín acompaña las negociaciones del Gobierno francés con la Comisión y los socios del acuerdo Mercosur, «también con el objetivo de que a Francia le sea posible dar su consentimiento».

«Alemania tiene el objetivo de alcanzar una posición unánime, sobre todo con Francia, lo que significa que estamos trabajando para que Francia pueda dar su consentimiento», subrayó. EFE

