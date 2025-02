Alemania celebra su carnaval con medidas de seguridad reforzadas por amenazas islamistas

Berlín, 27 feb (EFE).- Alemania celebró este jueves el inicio de las fiestas del carnaval con cabalgatas y pasacalles en ciudades como Colonia, la urbe donde más se celebran estas jornadas festivas, con medidas de seguridad reforzadas debido a las amenazas en redes sociales de la organización terrorista del Estado Islámico.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia, estado federado en el que se encuentra Colonia y otras urbes donde se celebra el carnaval con particular intensidad, pidió que no hubiera disfraces con «pistolas de juguete o armas simuladas a fin de evitar malentendidos», aunque oficialmente no existe un «peligro concreto».

En Colonia las autoridades han desplegado un dispositivo de seguridad que incluye 1.500 agentes suplementarios en las calles, por lo que la presencia policial era mayor que en ediciones anteriores de esta fiesta.

En la ciudad bávara de Núremberg (sur), un desfile infantil previsto para el próximo lunes fue cancelado por la «mermada sensación de seguridad» percibida por los organizadores, según explicaron las autoridades, que hablaron de la existencia de un «peligro abstracto aumentado» tras la publicación en redes de amenazas islamistas.

Según recogieron los medios alemanes, la ciudad de Núremberg estaba explícitamente bajo las recientes amenazas del Estado Islámico contra las festividades del carnaval alemán hechas públicas en Internet.

El diario ‘Bild’ recogía el martes que el Estado Islámico publicó en una página de Internet un cartel en el que invitaba a atacar a cuatro objetivos en Europa, dos de los cuales están en Colonia, otro en Núremberg y un cuarto en la ciudad portuaria neerlandesa de Rotterdam.

Se trata de la cabalgata del Carnaval de Colonia, el GreenKomm Festival del Carnaval de esa ciudad occidental, el Carnaval Internacional de Núremberg y el Festival del Amor de Rotterdam. EFE

